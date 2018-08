Comincia con il piede sbagliato la stagione del Parma Calcio. La prima partita ufficiale in Coppa Italia contro il Pisa (sconfitta ducale per una rete a zero), ha mostrato tutti i limiti della squadra di D’Aversa. Innanzitutto la condizione fisica: il Pisa ha dimostrato di giocarsela alla pari con una formazione di Serie A, attaccando in ripartenza e sfruttando la velocità ai danni dei crociati. Sono ben dieci le azioni pericolose dei nerazzurri nel corso dei 90’ giocati nel nuovo Tardini. Troppo lo spazio concesso ad una squadra di Serie C. Il Parma non doveva snobbare una competizione come la Coppa Italia, ricordando che nella sua storia il club crociato ha alzato al cielo per ben tre volte il trofeo. Tutti i tifosi attendevano un altro risultato nella prima gara ufficiale, soprattutto dopo l’estate difficile passata tra processi e calciomercato.



La risposta dei supporters gialloblù è stata molto positiva, indipendentemente da cosa è successo dentro e fuori dal campo. Superata quota 11 mila abbonamenti a Campagna ancora in corso. La Curva Nord è esaurita e si respira un grande entusiasmo attorno all’ambiente crociato. Così tanti abbonamenti non si vedevano da parecchi anni. A pochi giorni dal termine delle trattative di mercato anche lo staff tecnico ha ammesso che la squadra è ancora incompleta. Mancano 3-4 elementi titolari che possano dare garanzie nella massima categoria. I due reparti più delicati sono la difesa e l’attacco. Col Pisa si è visto un inedito Biabiany terzino e in attacco un Ceravolo praticamente assente.



Urge un intervento immediato sul mercato perché la sfida con l’Udinese è alle porte. La prima vittoria è arrivata in Tribunale con il meno cinque azzerato. La seconda la aspettano tutti i fedelissimi tifosi domenica al Tardini. La sconfitta in Coppa Italia ha dato un segnale d’allarme. Tra meno di una settimana si torna in campo e stavolta i punti contano per l’unico obiettivo stagionale dei crociati. La salvezza del Parma passa dalle sfide casalinghe come quella contro l’Udinese.