Una partita rocambolesca terminata in pareggio dopo che il Parma era andato in vantaggio per ben due reti. Il terzino del Milan Theo Hernandez ha scaraventato in porta il gol liberatorio rossonero. Ma lo score poteva pendere dalla parte dei ragazzi di Pioli visto che i legni hanno salvato Sepe per ben quattro volte. Il Parma al termine del match di San Siro porta a casa un punto fondamentale per il morale e per la classifica (secondo pareggio al Meazza dopo quello con l’Inter). Però porta a casa anche tanta amarezza visto che avrebbe potuto festeggiare una vittoria esterna importante, considerato il doppio vantaggio con le reti di Hernani e Kurtic. La difesa ha retto e alcuni interventi di Osorio e Alves hanno evitato il peggio. Poi nella ripresa i cambi azzeccati di Liverani non hanno potuto far nulla alla forza di volontà del Milan per riprendere il match.



Meriti a Pioli che sta costruendo un Milan giovane dalle caratteristiche tecniche indiscutibili e meriti a Liverani che ha giocato a San Siro come giocava il Parma di D’Aversa, soffrendo e cercando di ripartire. Il poco possesso palla ha permesso comunque al Milan di dominare su tanti fronti: legni colpiti, calci d’angolo, occasioni create e tiri in porta. Però alla fine conta solo il risultato e un punto accontenta tutte e due le squadre. Una doccia fredda per il Parma che gustava la vittoria e tanta rabbia accumulata da mettere in campo mercoledì sera contro il Cagliari.