Nella storia del calcio ci sono almeno 7/8 coppie gol che sono entrate negli annali dello sport più amato e più discusso di sempre. Una di queste è passata anche da Parma, quando Chiesa e Crespo segnavano a raffica in maglia crociata. Di solito i gemelli del gol giocano in un modulo a due attaccanti e mai fanno parte di un tridente. Nel nuovo Parma di D’Aversa si gioca col 4-3-3 (intoccabile anche in casi di emergenza). Nel trio offensivo sono sotto i riflettori, soprattutto in questi giorni, due attaccanti fondamentali per il club ducale: Gervinho e Inglese, arrivati in Emilia da nemmeno un mese.



Roberto Inglese ha numeri alla Calaiò sotto il profilo di giocatore per la squadra. Col suo fisico ha la capacità di far salire la linea dei centrocampisti che si inseriscono in area avversaria (proprio Rigoni ha sfiorato il gol contro la Juventus). Inoltre Inglese ha realizzato il primo centro stagionale del Parma al Tardini contro l’Udinese. Un grande centravanti che sicuramente aiuterà i crociati a provare a centrare l’obiettivo salvezza. L’ex Chievo ha dichiarato di essere un combattente, abituato a lottare su ogni pallone. Attaccante moderno adatto alla Serie A con doti tecniche e fisiche che non sono passate inosservate alle grandi squadre. In doppia cifra da due anni, i tifosi crociati sperano di vedere le prodezze del centravanti di proprietà del Napoli. Con Di Gaudio e Gervinho ai lati tutto sembra più facile.



Un altro elemento che ben presto diventerà intoccabile per lo scacchiere del mister è la Freccia Nera Gervinho. Arrivato dalla Cina dopo essere stato assente dal calcio italiano per oltre due anni, ha già collezionato due presenze con la maglia crociata. Un assaggio di partita contro la Spal e l’unica limpida occasione del Parma in 90’ capitata proprio da una sua accelerazione. Poi il debutto al Tardini da titolare contro la Juventus. Un avversario che sulla carta era fuori portata per i crociati. Così non è stato. Gervinho, migliore in campo, ha timbrato il cartellino già nella prima apparizione contro una big. Nonostante la sconfitta il Parma è uscito dal campo a testa alta con la convinzione di avere tutte le carte per ottenere una salvezza tranquilla. La prossima gara è ancora contro una grande squadra, ma con Inglese e Gervinho l’Inter non fa paura.