I crociati crollano dopo un’ora di equilibrio in campo e l’Atalanta nella ripresa passa in vantaggio, domina e chiude la partita grazie ai suoi difensori., soprattutto se davanti hai giocatori come Gomez e Ilicic che possono risolvere la gara con una giocata da un momento all’altro.. Ma gli errori sia in attacco che in difesa hanno facilmente consegnato i tre punti ai bergamaschi. In attacco si poteva avere più cattiveria sotto porta (Gervinho, Barillà e Rigoni imprecisi) e in difesa si poteva mostrare più attenzione sui calci piazzati., a squadra schierata.. I ciociari, che avranno un giorno di riposo in meno rispetto ai crociati, arriveranno in Emilia affamati di punti e soprattutto vogliosi di rivincita dopo l’esito della Serie B dello scorso campionato. Il Parma dovrà essere più combattivo dei gialloblu sponda laziale e dovrà tirare fuori tutte le forze fisiche e mentali disponibili per acciuffare tre punti importantissimi in chiave salvezza.Occorre ritrovare il vero Gervinho al più presto, magari cercando di recuperare Inglese per il posto da centravanti. Anche la difesa stavolta non si salva. Gagliolo sono già due partite che mette lo zampino sul KO dei crociati, a volte anche in maniera sfortunata, ma nel calcio è un fattore da considerare. Così sarà opportuno scegliere il terzino sinistro che prenderà il posto di Dimarco.e Gobbi una domenica in panchina per rifiatare e recuperare totalmente dagli ultimi acciacchi. Da martedì, dopo i due giorni di riposo concessi dal mister crociato, si comincerà a pensare al Frosinone. Vedere un Parma più propositivo non sarebbe male.