È una ripartenza a tutti gli effetti dopo due mesi di lockdown sia per i negozi, le attività di ristorazione e il mondo del calcio.. Ognuno ha combattuto questa battaglia (non ancora terminata) con tutte le armi che aveva a disposizione. Si parte dagli eroi in divisa (quella dei medici, infermieri e assistenti sanitari), fino ad arrivare al ruolo dei cittadini, chiusi in casa per oltre 60 giorni.. E non importa se due tamponi a due giocatori sono risultati positivi asintomatici ed è subito scattato l’isolamento (il secondo tampone comunque è negativo).Una città intera vuole vincere questa battaglia: si parte dal lavoro, fino ad arrivare alla cultura (Parma 2021 è finalmente ufficiale) e allo sport.La fase due è una fase di ripartenza anche per il mondo del calcio. Il Parma, che già si allenava a Collecchio individualmente, si ritroverà domani lunedì 18 maggio per il ritiro e l’inizio degli allenamenti collettivi. In serata il Premier Conte ha frenato comunque sulla ripartenza del campionato di Serie A, visto che non ci sono ancora le condizioni per ripartire in sicurezza.. Una cosa è certa. Se il campionato dovesse ripartire il Parma si farebbe trovare subito pronto per terminare la stagione. È un nuovo inizio per la città e per la sua squadra di pallone.