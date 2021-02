. Zirkzee, Mihaila e Man non conosceranno il campionato di Serie A, la lingua italiana e l’agonismo di partite così importanti per la lotta salvezza. Ma queste forze fresche arrivate nel mercato invernale si sono mossi bene in campo facendo intravedere velocità, spirito di sacrificio e voglia di mettersi in mostra. In ogni caso questo non è bastato per portare a casa un risultato positivo da Verona. Per continuare a lottare per non retrocedere serviva una vittoria esterna contro i veneti e la strada sembrava quella giusta dopo il rigore realizzato da Kucka. Vantaggio durato come al solito nemmeno cinque minuti. Una volta che il Parma era tornato al gol (ancora una volta Kucka su rigore), i padroni di casa ci hanno messo pochissimo per riportare il match in parità.È nella ripresa che il Verona ha meritatamente trovato anche il gol del vantaggio grazie alla zuccata vincente di Barak. Nell’ultima mezz’ora sono saltati gli schemi (sempre se si possono chiamare così visto che Silvestri non ha fatto nemmeno una parata degna di nota) e i Ducali ci hanno provato con le forze fresche.. Per il resto poco altro e occasioni offensive che si contano sulle dita di una mano. Anche stavolta gli uomini di D’Aversa hanno fallito l’obiettivo di portare a casa il bottino pieno da Verona. E anche stavolta, dopo il match col Bologna, chi è sceso in campo ha messo in mostra qualcosa di più. Forse con l’Udinese vedremo qualche novità nella formazione iniziale.