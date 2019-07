Quando il gioco si fa duro Gervinho sa come comportarsi. Uno degli ultimi arrivati in ritiro è già in clima partita, praticamente pronto ad affrontare avversari di un certo calibro. Come l’ivoriano anche tutto il Parma Calcio ha figurato bene nell’amichevole contro i turchi del Trabzonspor che proprio l’8 agosto avranno il primo importante impegno nei Preliminari di Europa League contro lo Sparta Praga. Un 2-2 che poteva finire con una sconfitta (bravo Sepe a respingere il rigore si Sosa) o con una vittoria (Cornelius ha il colpo di testa come asso nella manica e per poco non è andato vicino al gol).



Il 4-3-3 di D’Aversa non è cambiato molto rispetto allo scorso anno. Anzi, è praticamente identico, considerando che i crociati hanno rischiato di vincere con il solo 26% di possesso palla. Cinismo e velocità nelle ripartenze, come nel precedente campionato ma con qualche elemento di qualità in rosa in più. Parliamo dei centrocampisti Hernani e Kulusevski: tecnica, personalità e tanta corsa per la mediana Ducale. In avanti è Karamoh il pezzo pregiato che ancora non ha mostrato il suo vero talento nelle prime amichevoli. Ci sarà tempo per raggiungere il top della forma, giusto in tempo per l’inizio del campionato.



Il Parma del secondo anno in Serie A dovrà confermarsi ma anche migliorarsi. Come ha detto l’ex capitano crociato Alessandro Lucarelli l’obiettivo è quello di fare un punto in più rispetto alla scorsa stagione. Si pensa ovviamente alla salvezza ma con la consapevolezza di aver costruito una squadra che può togliersi grandi soddisfazioni. E poi magari non è finita qui. C’è ancora un mese di calciomercato e il Direttore Faggiano sta lavorando sia per eventuali trattative in entrata che in uscita. Serve un terzino sinistro (Pezzella è l’identikit ideale) e un centrocampista che possa giocare da playmaker. Brugman ha la classe e il tocco di palla per giocarsi le carte in Serie A col Parma. Ma occhio alle uscite. Gervinho è fondamentale per il Parma e per il gioco di D’Aversa. Il giocatore, già in forma campionato, bisogna tenerselo stretto.