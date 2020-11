“Il nostro campionato può cominciare domani”, afferma mister Liverani alla vigilia del match col Genoa. Ventiquattro ore dopo il Parma festeggia una vittoria importantissima grazie alla doppietta di un rinato Gervinho. I crociati erano alla ricerca di una prestazione convincente e soprattutto di punti per la classifica. Sono arrivati entrambi con un pizzico di sofferenza negli ultimi venti minuti, anche a causa di altri tre infortuni nel corso del match. Gagliolo, Scozzarella e Grassi hanno lasciato il campo in anticipo ma i gialloblu hanno comunque portato a casa il bottino pieno, sbancando ancora una volta il Ferraris di Genova. Se il campionato del Parma è cominciato oggi, ben vengano i tre punti in classifica. Ma ci sono ancora ampi margini di crescita, soprattutto sul piano realizzativo.



Gervinho ha colpito una traversa e ha segnato due gol da opportunista. Stile Gervinho alla ricerca della profondità e palla in rete sfruttando assist gli dei centrocampisti. Il campionato dei crociati può cominciare ora che è arrivata una vittoria esterna importante contro una diretta concorrente per la salvezza. Il campionato comincia ora perchè c’è subito un’altra sfida da non fallire; domenica 6 dicembre arriverà il Benevento di Pippo Inzaghi. Il Parma potrebbe aver trovato la svolta per la sua stagione? Ancora presto per parlarne. Ora è tempo di trovare continuità e il maggior numero di punti in classifica.