Il Parma è sceso sulla terra grazie ad una brutta sconfitta rimediata contro il Napoli di Ancelotti. Il secco 3-0 ha proiettato i crociati verso la posizione medio-bassa della classifica. Già sotto di una rete dopo due minuti di gioco,non solo il risultato ma anche terreno sul campo del San Paolo. I partenopei hanno dominato per 95 minuti di gioco, concedendo ai gialloblù solo due discese in area e nessuna conclusione in porta (l’unico tiro capita sui piedi di Stulac nella ripresa).I segni di rinuncia a provare a giocare una partita ad armi pari si sono visti già nella formazione titolare schierata dal mister D’Aversa.. Un elemento che avrebbe potuto trovare spazio anche nella ripresa ma per come si era messa la gara il mister ha preferito risparmiarlo per altre partite più abbordabili. Una cosa è chiara a squadra, società e tifosi. I punti salvezza non passano per stadi come il San Paolo.Domenica al Tardini arriva l’Empoli, corazzata dello scorso campionato di Serie B. I giocatori che erano a Parma già nella passata stagione si ricorderanno della doppia sconfitta e della lezione di calcio subita al Castellani in quel pomeriggio di febbraio. Domenica dovrà esserci il sapore della rivincita sul manto erboso del fortino crociato. Domenica sarà l’occasione per far ricredere tutti i tifosi crociati dopo la brutta prestazione del San Paolo.. I giocatori che sono scesi in campo ieri sera hanno quattro giorni per recuperare, uno in più degli empolesi. Quattro giorni per trovare forze, idee e per rivedere gli errori commessi.