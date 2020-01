Il Parma torna sulla terra dopo la sconfitta interna contro la Roma per 0-2 e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Niente Quarti di Finale contro la Juventus, stavolta la squadra più forte ha dominato al Tardini e ha meritatamente passato il turno. I crociati hanno messo in campo poca determinazione e cattiveria sotto porta per rispondere agli attacchi giallorossi, soprattutto nel secondo tempo. L’ingresso di Inglese ha provato a cambiare le carte in gioco, dopo un primo tempo opaco degli attaccanti gialloblu. Poco è cambiato e la Roma espugna il Tardini staccando il pass per i Quarti.



Il Parma torna sulla terra e ora giustamente pensa al campionato e ad una salvezza tranquilla come unico obiettivo stagionale. Con 28 punti in classifica la squadra di D’Aversa può andare all’Allianz Stadium a giocarsela contro la corazzata bianconera, capace di stupire anche in Coppa Italia, senza il fuoriclasse Ronaldo. Non sarà facile andare a Torino per fare risultato ma il Parma già lo scorso anno riuscì a portare a casa un punto importantissimo proprio allo scadere con Gervinho. Un 3-3 che sapeva di vittoria in uno dei campi più difficili del campionato. Archiviato il discorso Coppa Italia, il mister crociato ha praticamente tutti i giocatori disponibili a parte Karamoh. Le carte in regola per mettere in difficoltà la Juventus ci sono tutte, soprattutto dopo l’ultima trasferta di Bergamo. Il Parma non vuole più fare figure simili contro le grandi squadre e prova ad andare a Torino per fare punti.