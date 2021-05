C’è aria nuova in casa Parma Calcio con l’arrivo del nuovo allenatore Enzo Maresca al posto dell’esonerato D’Aversa. Aria nuova perché sono arrivati anche elementi che diventeranno fondamentali nel progetto di ringiovanimento della rosa crociata. Il settore giovanile del Parma sarà continuamente monitorato dallo staff di Maresca e dai nuovi innesti come Pederzoli e Galli. Ci sono anche parole importanti che preannunciano mesi estivi infuocati sul fronte calciomercato. Parole importanti di Ribalta e del mister Maresca nel giorno della presentazione dell’ex Ascoli. Il Parma entrerà in campo per dominare le partite e per vincerle, con il chiaro obiettivo di passare un solo anno in Serie B. Dal primo giorno di allenamenti si lavorerà per un unico grande obiettivo da regalare al Presidente Krause: l’immediato ritorno in Serie A.Non è ancora chiaro con quali giocatori il Parma affronterà il prossimo campionato di cadetteria. Molti sono in partenza (Alves ha salutato tutti sul suo profilo Instagram e alcuni sono rientrati dal prestito alle loro squadre di appartenenza). Difficilmente giocatori come Sepe, Kurtic, Gagliolo, Iacoponi e molti altri “senatori” seguiranno i ducali in Serie B. La “piazza pulita” chiesta a gran voce dai tifosi con uno striscione esposto fuori dal Tardini sta avendo atto nei minimi dettagli. Dopo Carli e D’Aversa ora è tempo di riflettere sui colpi di mercato che il Parma dovrà effettuare nella sessione estiva. Un mix di esperti e giovani sarebbe l’ideale per il cammino (da protagonisti) dei crociati in Serie B. Ci sono almeno 7-8 giocatori che diventerebbero un lusso per la Serie B. Tuttavia Krause e lo staff tecnico sono già al lavoro per costruire un Parma competitivo.