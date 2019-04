Un punto che vale come una vittoria al contrario di quello guadagnato una settimana fa col Sassuolo. I crociati, al terzo pari consecutivo, hanno ritrovato quella compattezza che serve per raggiungere l’obiettivo stagionale: la permanenza in Serie A. Nessuno si aspettava che il Parma potesse affrontare il Milan con un pressing così alto. Con coraggio e mentalità da provinciale i ducali hanno giocato un primo tempo praticamente perfetto in cui è mancato solo il gol. L’ex di turno Kucka è padrone del centrocampo in mezzo ai giganti Kessie e Bakayoko. Per poco Kuco non fa venire giù il Tardini con una rovesciata alla Cristiano Ronaldo.



Un altro calciatore che ha colpi alla CR7 è Bruno Alves, capitano crociato rientrato proprio ieri dopo l’infortunio. Una punizione che si insacca sotto l’incrocio alle spalle di Donnarumma regala un punto d’oro ai gialloblu. Proprio in quella porta e nella stessa posizione Alves era già andato a segno contro il Chievo. Il 22 crociato ci ha preso gusto. Quel modo di calciare tra potenza e precisione ricorda il collega portoghese che gioca nella Juve. Un bel paragone per un difensore centrale che deve compiere 38 anni. Bene il pari col Diavolo ma il Parma è ancora in piena corsa salvezza (un ulteriore punto guadagnato sull’Empoli e un +7 sulla zona rossa). Il prossimo match potrebbe essere davvero decisivo. I ducali andranno a giocare a Verona col Chievo già retrocesso ma non sarà facile uscire con i tre punti dal Bentegodi. I clivensi infatti hanno battuto la Lazio all’Olimpico in piena lotta Champions. Ciò che conta però è la motivazione, non la spensieratezza. Il Chievo potrà giocare spensierato non avendo più niente da perdere. Il Parma dovrà farsi valere dal punto di vista motivazionale e mettere in campo lo stesso coraggio del match col Milan. Una delle cinque finali si gioca domenica a Verona e il Parma vuole ritrovare la vittoria che manca da quasi due mesi.