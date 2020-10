Mercoledì sera di coppa con il sapore della vittoria per il Parma Calcio. Una vittoria nel segno dei giovani schierati da mister Liverani contro il Pescara. In ogni reparto si è abbassata l’età media ma nonostante tutto i crociati hanno convinto con un gran possesso palla dall’inizio alla fine e con il giusto cinismo (soprattutto nel primo tempo). Karamoh ha avuto due palloni buoni e li ha messi in rete tutti e due. Adorante ha steccato ad inizio gara colpendo di testa da due passi ma poi si è rifatto con una grande conclusione a giro che si è infilata sotto il sette. Lacrime di gioia per un giocatore che ha trovato la prima rete da professionista con la maglia del Parma.. Il Parma passa meritatamente il turno di Coppa Italia ma non riesce a mantenere inviolata la porta. Funziona per ora l’attacco: questo potrebbe essere l’anno giusto per Yann Karamoh.Sabato pomeriggio a San Siro però sarà tutta un’altra storia. I crociati arrivano da due precedenti positivi al Meazza contro l’Inter. Prima una vittoria (il gol di Dimarco non se lo scorda nessuno), poi un pareggio lo scorso anno (Karamoh assoluto protagonista). Sabato pomeriggio il Parma si troverà di fronte una squadra arrabbiata dopo il secondo pareggio di fila in Champions League e soprattutto si troverà di fronte una delle coppie d’attacco più prolifiche del campionato.. Perché ora i punti cominciano a pesare e il Parma può conquistarne in ogni campo e contro ogni squadra.