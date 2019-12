Sbanca Napoli, anche con mezz’ora di ritardo, considerato il posticipo del match. Se il San Paolo subisce danni dal nubifragio del giorno precedente, il Parma esce vittorioso meritatamente proprio allo scadere, quando il suono della sirena era davvero vicinissimo. I ducali hanno saputo sfruttare le occasioni che gli sono capitate con lo show di Kulusevski e Gervinho. Il primo ha aperto i giochi, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore di categorie superiori (ma quali sono le categorie superiori?). Il secondo ha preso in mano la squadra con ripartenze fulminanti, conclusioni a rete e un gol importantissimo nel recupero.



Il Parma si fa un gran regalo di Natale e si prende il settimo posto solitario in classifica con 24 punti. Un gran bottino, considerando che l’unico obiettivo stagionale è una salvezza tranquilla. I ducali sanno di poter concedersi almeno una buona mezz’ora di sofferenza durante il match. Gli avversari però incidono poco. Insigne si mangia un gol già fatto, Milik entra e prova a raddrizzare le sorti del match. Il tridente crociato si fa trovare pronto nel momento di ripartire. Se il Parma ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva esterna è grazie all’ingegno tattico dell’allenatore. Andare a vincere a Napoli con il 30% di possesso palla non è da tutti i giorni.



Manca un piccolo sforzo prima della sosta natalizia per i ragazzi di D’Aversa. C’è un Brescia nel mirino, da battere al Tardini per tenersi stretto il settimo posto in classifica. Uno scontro diretto come quello di Genova, considerando che anche i bianco blu lottano per non retrocedere. Poi c’è da considerare il recupero infrasettimanale della squadra di Cellino che giocherà mercoledì sera col Sassuolo. Un motivo in più per approfittare della stanchezza degli avversari e colpire con contropiede micidiali. Prima della sosta c’è ancora spazio per altre grandi soddisfazioni in casa Parma.