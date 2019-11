Potevano arrivare tre punti sia contro l’Inter al Meazza sia contro la Fiorentina al Franchi. Dei sei punti potenziali il Parma ne ha portati a casa solo 2. Due pareggi con gol arrivati grazie a prestazioni convincenti. È a Firenze che i ducali potevano gestire diversamente il vantaggio per cercare di tornare dalla Toscana con il bottino pieno. Allo splendido tocco di Gervinho che ha portato la sua squadra sullo 0-1 ha risposto l’incornata di Castrovilli. La Fiorentina nella ripresa è scesa in campo con un piglio diverso e ha rischiato di mettere sotto i crociati. Alla fine D’Aversa ha conquistato un punto importante che muove la classifica.



Se guardiamo il piazzamento dei gialloblu, in decima posizione a quota 14, non possiamo notare la zona rossa distante sette lunghezze. Non troppi punti che ci separano dalla parte bassa e nemmeno troppi quelli che ci potrebbero spingere in Europa. I crociati hanno il pregio di godere di una certa tranquillità e possono fornire prestazioni positive contro qualsiasi squadra. Il passo falso casalingo contro il Verona conferma lo stato di forma dei veneti (ancora vincenti contro il Brescia). Il Parma è tornato ad essere compatto e cinico anche in trasferta, anche se in due gare (contro Inter e Fiorentina) avrebbe potuto osare di più nel secondo tempo. Ad un certo momento del match inevitabilmente il pallino del gioco passa in mano agli avversari.



Alla fine la solidità difensiva crociata ha avuto la meglio contro gli attacchi timidi della Viola e ciò che conta per una squadra che si deve salvare è muovere la classifica. Il prossimo avversario si chiama Roma ed è in uno stato di forma strepitoso. Arriverà al Tardini con la voglia di proseguire la striscia positiva ma il Parma ha il dovere di riscattare l’ultima gara casalinga persa col Verona. Emergenza infortuni sia per D’Aversa che per Fonseca. Finalmente ci sarà una settimana intera per preparare la gara dopo il tour de force appena concluso.