Un nuovo esordio con un pari per il Parma Calcio sul difficile campo (a porte chiuse) del Torino. Nell’atmosfera spettrale dello stadio Olimpico Grande Torino i crociati fanno l’essenziale per acciuffare un punto che serve soprattutto a muovere la classifica.. Sono bastati due colpi da maestro di due assoluti protagonisti del Parma di D’Aversa anche prima dell’emergenza Coronavirus: Kucka segna e riprende meritatamente il momentaneo vantaggio granata. Sepe para praticamente tutto, compreso il rigore non calciato nel migliore dei modi da Belotti. Un altro piccolo passo verso la tranquillità e la spensieratezza, elemento che conta per il proseguo della stagione, senza contare il fatto che non si giocava da oltre tre mesi e il rischio infortuni è sempre dietro l’angolo.. I crociati sono stati anche i primi a sperimentare il nuovo numero di sostituzioni. Sui cinque cambi disponibili l’allenatore ducale ne ha spesi quattro, contando sulla freschezza di alcuni elementi della rosa negli ultimi minuti di gara. Un’arma in più che potrebbe dare una mano visto che si va verso il clou del tour de force con l’estate italiana alle porte. Il Parma ha fatto il suo ritorno in campo a testa alta e non vuole più fermarsi. Dopo il KO interno con la Spal dello scorso marzo e il pareggio col Toro manca una vittoria per chiudere una volta per tutte la pratica salvezza.