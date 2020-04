Un messaggio forte e chiaro al calcio italiano e alla Serie A in primis. Ad aprile non si è giocato e non ci si è allenati, lo spettacolo del calcio si è fermato, perchė i giocatori dovrebbero recepire regolarmente lo stipendio?. Una scelta che segue per diversi aspetti la decisione della Juventus, prima squadra del massimo campionato italiano a decidere di optare per il taglio. Si sa benissimo che la priorità in questo momento è la salute degli italiani, soprattutto nella città di Parma, dove ha vissuto da vicino la piena emergenza nelle scorse settimane. Emergenza che purtroppo non è ancora finita, anche se gli ospedali cominciano a respirare. Il calcio, come detto, viene dopo, sia alla salute che all’aspetto economico dei cittadini. Però inevitabilmente anche le società di calcio ci stanno perdendo denaro in questa situazione allarmante.È per questo che il Parma Calcio deve essere un modello per tutte le squadre di Serie A. Presumibilmente molte società seguiranno la scia dei crociati, considerando che si comincerà ad allenarsi non prima di maggio e a giocare non prima della fine del prossimo mese. Lo spettacolo potrà ricominciare solo ad emergenza finita, ovviamente a porte chiuse fino al termine della stagione.. Che non sia proprio il messaggio chiaro del Parma a smuovere tutto il panorama calcistico italiano?