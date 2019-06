Come l’anno scorso, nella lunga estate del calciomercato, il Parma può contare di avere nella propria rosa 3/4 elementi provenienti dal Napoli. Riserve di lusso, le chiamerebbero alcuni allenatori. Per i crociati sarebbero potenziali titolari per affrontare una Serie A sempre ostica e imprevedibile. Qualcuno in prestito secco e qualcuno in prestito con diritto di riscatto. Non manca però la trattativa più importante, quella dell’acquisto a titolo definitivo del portiere gialloblù del possibile presente e futuro. Luigi Sepe, assoluto protagonista dell’ultima stagione del Parma, può essere tutto gialloblù per una cifra che si aggira attorno ai 4 milioni di euro. Una spesa importante per un ruolo che nella massima categoria vale quanto tutta la linea difensiva. Il portiere più impegnato della scorsa Serie A è pronto a indossare i guanti per proteggere i pali crociati. Un investimento chiave per una società sana come il Parma Calcio, che vuole contare sull’esperienza e sulla voglia di rilancio di Sepe. L’attuale giocatore del Napoli ha dimostrato di valere tanto in un ambiente ideale come quello Ducale, dove si fa calcio con tranquillità in un gruppo con un potenziale enorme. Il capo della band D’Aversa confida nel lavoro di Faggiano per assicurarsi le prestazioni di un portiere che possa fare la differenza. Sepe a Parma si è guadagnato il posto e con ogni probabilità la riconferma.



L’asse col Napoli sembra più saldo che mai e il fatto che molti giocatori possano tornare in Emilia lo conferma. Oltre Sepe, anche Alberto Grassi potrebbe cercare il riscatto a Parma dopo un periodo difficile. Fuori dal campo diversi mesi per infortunio, il talentuoso centrocampista ha ritrovato minutaggio proprio nel finale di stagione e vuole convincere staff e tifosi che può esserci spazio anche per lui nel centrocampo crociato. Non è da escludere un ulteriore prestito secco a Parma dell’ex Atalanta e Spal, sperando che nella prossima stagione possa ritrovare il periodo di forma ottimale degli ultimi 2/3 anni. Grassi se entra in forma garantisce spinta, inserimenti e assoluta qualità di fianco a un giocatore come Kucka.



Anche in fase offensiva il Parma guarda in casa Napoli. Ci sono elementi che in Campania farebbero sicuramente la panchina. A Parma, e in qualsiasi altra squadra che deve salvarsi, sarebbero titolari fissi. Stiamo parlando di un esterno di spinta costante come Ounas (autore anche di un gol proprio al Tardini nell’ultimo incontro tra Parma e Napoli), del centravanti Inglese, senza dimenticare Rog (piace anche al Cagliari). Con elementi così in rosa fai senz’altro il salto di qualità. È chiaro che non è facile arrivare a ottenere prestiti per nomi di questo calibro. Ma Faggiano è al lavoro per strappare il Sì di De Laurentiis. L’asse Parma-Napoli è sempre più solido in vista della stagione 2019/2020. Parma società satellite dei partenopei? Tutti si aspettano la fumata bianca per una trattativa che potrebbe avere del clamoroso. Non ci aspettiamo che tutti i nomi vadano in porto, ma già la metà farebbe comodo al nuovo Parma di D’Aversa.