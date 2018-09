Il Parma esce a testa alta dopo il KO interno con la Juventus tra gli applausi dello Stadio Tardini. La partita della vita con i bianconeri non si fa mai mancare. La storia lo racconta e anche quest’anno i crociati sono andati vicino al miracolo sportivo. La Juve, tecnicamente superiore all’undici schierato da D’Aversa, ha rischiato più volte di finire addirittura sotto. Prima Stulac, poi Rigoni hanno impensierito il portiere ospite. Alla fine dei primi 45’ il risultato di parità sta stretto al Parma, che avrebbe tranquillamente potuto portarsi sul 2-1. Un atteggiamento così porterà sicuramente i ducali verso la via della salvezza, anche se bisogna giocare nello stesso modo con squadre meno blasonate.



La salvezza del Parma si ottiene soprattutto tra le mura amiche. In due gare disputate al Tardini è stato raccolto un solo punto, contando che a Bologna con la Spal è arrivata la prima sconfitta stagionale. Ora servono punti in classifica e la prima vittoria in campionato è davvero dietro l’angolo se ogni domenica scende in campo una squadra così combattiva. La sosta può aiutare il mister crociato soprattutto nel recuperare giocatori infortunati o acciaccati come Grassi e Sprocati oltre all’Ivoriano Gervinho, che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Proprio Gervinho è stato il migliore in campo contro i bianconeri, trovando anche la via del gol nel debutto al Tardini.



Il calendario di settembre di certo non aiuta i gialloblù. Ancora due big da affrontare come Inter e Napoli e la ricerca di punti chiave in classifica già a San Siro dopo la sosta. Con un Inglese così e un Gervinho in piena forma il Parma può impensierire ogni formazione di questa categoria. Lo ha affermato Allegri al termine del match e non sarà l’unico mister a confermarlo. Il Parma è tornato nel calcio che conta dalla porta principale. L’obiettivo salvezza è sempre più realizzabile con questo atteggiamento da provinciale.