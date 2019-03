Dopo due KO consecutivi, con sette reti incassate e una pausa in mezzo alle due gare che non è servita per mettere in ordine le idee, i crociati si ritrovano già a pensare al campionato. Mercoledì sera ci sono tre punti in palio da conquistare assolutamente contro un avversario abbordabile (e praticamente spacciato) come il Frosinone. D’Aversa e i suoi ragazzi dovranno rimboccarsi le maniche, recuperare le energie necessarie e andare al Benito Stirpe a conquistare una vittoria che potrebbe garantire la salvezza assicurata. Il Parma si può dire già salvo ma non c’è mai da star tranquilli. Occorre ritrovare gioco e risultati il prima possibile.



Contro l’Atalanta si è vista la solita squadra che lotta, va in vantaggio e crolla nella ripresa. Ancora un errore decisivo di Sepe e un lungo blackout che caratterizza le recenti uscite dei ducali. Gli infortuni non possono essere un alibi anche perché Ceravolo ha provato a fare il vice Inglese e per poco non trova la via del gol. Il cinismo di Gervinho (migliore in campo tra i gialloblu) non è bastato per portare a casa almeno un pari. I cambi di Gasperini sono stati decisivi rispetto a quelli di D’Aversa e la voglia di vincere ha premiato l’Atalanta. La squadra nerazzurra ha ampiamente meritato per gioco e occasioni create. Sono chiari i due diversi obiettivi delle due società. Il Parma contro le big come Lazio e Atalanta ha poco da chiedere e mostra meno motivazione nel 90 minuti di gioco. Motivazione e voglia di vincere che dovrà ritrovare entro mercoledì, quando si andrà ad affrontare una squadra in crisi e con un piede in Serie B. Tutti si aspettano la prova di forza dei crociati. Ora arrivano le squadre alla portata e manca qualche punto per raggiungere l’obiettivo salvezza.