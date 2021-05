Mancano solo dieci giorni alla fine di questo campionato da incubo. Il Parma visto contro la Lazio ha dimostrato più coraggio e compattezza delle ultime uscite ma alcune qualità messe in campo non hanno potuto evitare l’ennesima sconfitta. La settima consecutiva per la squadra di D’Aversa, stavolta meno meritata rispetto ad altre goleade subite. I due pali di Hernani e Brunetta avrebbero potuto finire in rete con un pizzico di fortuna in più e al 95’ è arrivata la doccia fredda. Il Parma, già retrocesso da due giornate, sembrava esserci abituato a perdere nei minuti di recupero, come già successo in altre partite decisive per la lotta salvezza. A questo giro però i giocatori sono usciti dall’Olimpico a testa alta, consapevoli che ci sono ancora due partite da onorare fino all’ultimo secondo per il rispetto di tutti i tifosi che hanno da sempre portato i colori della città in giro per l’Italia e per l’Europa. Il 12 maggio, giorno storico per le vittorie europee di Wembley nel 1993 e Mosca nel 1999, ha sancito una nuova sconfitta dei crociati. Stavolta nel segno dei giovani. Dalla serata dell’Olimpico può cominciare la rivoluzione.Rivoluzione già messa in atto dal presidente Kyle Krause che ha chiamato due nuovi innesti in società come Kalma e Ribalta. Tra dieci giorni ci sarà da risolvere anche il problema allenatore. Liverani e D’Aversa sono sotto contratto fino al 2022 ma è evidente che nessuno dei due si meriterebbe di ripartire da Parma dopo questa stagione infernale. Lo spettro della Serie B è l’input a cambiare anche la guida tecnica, in modo da ripartire da zero con un mister che possa gestire in piena autonomia (e con l’aiuto degli uomini di calcio affiancati a Krause), il progetto di ringiovanimento della rosa.. Per tutto il resto palla a Kyle Krause, Kalma e Ribalta. Da loro ci si aspettano altre novità in vista, a cominciare da un nuovo allenatore per vincere la Serie B.