Quota 30 punti in classifica ancora lontana per il Parma Calcio. La strada per raggiungere la permanenza della categoria è ancora in salita e l’obiettivo non è così vicino come sembrava a inizio 2019. Il mezzo miracolo dell’Allianz Arena è stato solo uno spiraglio di luce in una situazione piuttosto buia. Se il Parma fino a una settimana fa era considerata una squadra da trasferta, dopo il match col Cagliari è caduto anche questo marchio di fabbrica. I crociati, incerottati in difesa e a centrocampo per le assenze di Gagliolo e Scozzarella, hanno regalato tre punti al Cagliari nonostante il vantaggio del migliore in campo Kucka. Dopo Spal e Inter altri punti gettati al vento e l’ennesimo scontro diretto perso.



Ora la situazione si fa sempre più difficile perché il prossimo impegno dei crociati è considerato a cinque stelle. Domenica al Tardini arriverà il Napoli dell’ex mister ducale Ancelotti. In palio ci saranno altri punti importantissimi in chiave salvezza. La quota punti per mantenere la categoria sembra essersi alzata dopo il successo del Cagliari. Vero che Spal e Frosinone stanno vivendo un momento no, ma non si può abbassare la guardia con la primavera alle porte. L’atteggiamento degli undici di D’Aversa ora come ora non è da squadra che può lottare per i primi dieci posti di Serie A. Mancano idee e capacità di mantenere il vantaggio se si va in gol. Manca la personalità di una squadra solida in difesa come nel girone di andata, aiutata dalle belle prestazioni di Sepe, Bastoni e Alves. Manca lo spunto di Gervinho, sfortunato con l’Inter e piuttosto assente contro il Cagliari. Se non gira l’Ivoriano tutto il Parma si ferma. Il solo Inglese non può sempre reggere tutto il peso dell’attacco e dalla panchina chi sale difficilmente ha le qualità per dare una mano o addirittura ribaltare l’esito del match. Se poi ci si aggiunge la scelta del mister crociato di fare i cambi solo nel momento del gol subito siamo a notte fonda. Ma le ultime prestazioni poco positive del Parma non possono cancellare un girone di andata da ritmo europeo. Fortunatamente c’è ancora tempo per rimediare. Già col Napoli domenica al Tardini i tifosi si aspettano una svegliata generale, anche se le qualità dell’avversario sicuramente metteranno in difficoltà i gialloblù. Se però arriva la partita della svolta i crociati possono centrare la salvezza in un mese.