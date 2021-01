Il ritorno di D’Aversa sulla panchina del Parma ha dato un segnale positivo all’ambiente e alla squadra. Risultato a parte - la Lazio è una formazione sempre difficile da battere, soprattutto per i crociati al Tardini - il Parma è sceso in campo con il giusto atteggiamento combattivo che ha sempre caratterizzato la squadra di D’Aversa. Poi ci si sono messi i nuovi infortuni di Valenti e Osorio a mettere il bastone tra le ruote della difesa ducale. Ora con una settimana di lavoro a disposizione si potrà preparare il prossimo match col Sassuolo con la giusta intensità.



Prima della partita di domenica però ci sarà da intervenire sul mercato, viste le numerosi defezioni in ogni parte del campo. Si potrebbe mettere da parte per una sessione di trattative il progetto di ringiovanimento della squadra e si dovrebbe puntare subito ad elementi che conoscono la Serie A e che possano giocare titolari. Il reparto in cui intervenire? Sicuramente l’attacco. I numeri parlano ancora di zero reti segnate dai centravanti Inglese e Cornelius. Il Parma vuole lasciare al più presto la zona retrocessione e si butta sul mercato per cercare elementi di qualità. Il primo acquisto è già arrivato e siede sulla panchina crociata.