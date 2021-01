L’avventura di mister Liverani sulla panchina del Parma Calcio sembra davvero arrivata al capolinea dopo l’ennesima pesante sconfitta subita a Bergamo contro l’Atalanta. Si parla giustamente già del dopo Liverani, con Roberto D’Aversa candidato numero uno per prendergli il posto, al ritorno in Emilia dopo soli cinque mesi dal suo addio (il suo contratto è comunque in scadenza a giugno 2022). Ci ha pensato il Presidente Krause ad anticipare le novità imminenti sull’area tecnica ducale. Liverani in nemmeno sei mesi di Parma Calcio non ha ottenuto risultati sportivi soddisfacenti: numerosi gol subiti e tanta fatica in fase realizzativa. Gli ultimi KO nei due scontri diretti hanno acceso la miccia, la partita di Bergamo è stata l’ultima disfatta di una squadra senza idee e con poca cattiveria calcistica.



Nel dopo Liverani però non basta cambiare allenatore per invertire la rotta. Visti anche i numerosi infortuni nelle ultime ore, il Parma deve intervenire con convinzione nella sessione invernale di calciomercato. Il progetto di ringiovanimento della rosa può comunque continuare nel tempo ma ci vuole un certo equilibrio per conquistare la salvezza in Serie A. Nel presente servono giocatori di esperienza che conoscono la categoria e che possono giocare fin da subito. Con mister nuovo e interventi mirati sul mercato si può pensare ad un netto cambio di rotta. Il Parma di inizio 2021 ha cominciato malissimo ma c’è tempo per raddrizzare la stagione.