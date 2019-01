Il calciomercato ha aperto ufficialmente da due giorni ma i nomi attorno al Parma Calcio si fanno sempre più insistenti, sia per i giocatori in uscita che per i giocatori in entrata. Non è una novità che ci sia del movimento attorno alla squadra gialloblu, visto che i crociati sono alla ricerca di elementi che possano rinforzare il 4-3-3 di D’Aversa. La salvezza del Parma, distante a soli 15 punti in classifica, passa anche per i nuovi acquisti del mercato di gennaio. Il direttore ducale Faggiano è tornato all’attacco dopo le scommesse vinte nel calciomercato estivo. I nomi accostati al Parma sono altisonanti e fanno ben sperare per il proseguo della campagna acquisti.



Ci sono principalmente due reparti scoperti nella rosa crociata a causa degli infortuni e degli acciacchi di Grassi, Dimarco e Gobbi. In difesa il nome di Caceres è molto caldo. Grandi qualità del giocatore classe ’87, schierabile sia come centrale che come terzino. L’ex Juve, nel giro della Nazionale dell’Uruguay, potrebbe arrivare a Parma a titolo definitivo e firmare un contratto di un anno e mezzo. Esperienza, personalità e mentalità vincente da affiancare a Bruno Alves e Bastoni. A centrocampo serve un elemento come Kucka, trattato attualmente da Faggiano tramite il suo agente Karol Csonto. Muscoli e corsa al servizio del Parma con un contratto triennale sul piatto, in attesa dell’accordo col Trabzonspor. Due tasselli importanti, che conoscono la Serie A, in arrivo per rinforzare una squadra già competitiva. Crociati molto attivi anche sul fronte uscite. Mezza squadra protagonista della scorsa Serie B del Parma Calcio potrebbe salutare l’Emilia per tornare in cadetteria. Ceravolo, Ciciretti, Calaiò, Da Cruz e Dezi sarebbero sul piede di partenza già in questa sessione di mercato. L’idea è quella di puntellare la squadra con elementi di categoria e di consacrarsi definitivamente in Serie A attraverso l’incessante lavoro di società e staff tecnico. I primi nomi da top player attorno al Parma comunque non cambiano l’obiettivo di questa stagione. Indipendentemente da chi arriverà nel Ducato, la salvezza rimane ancora da conquistare nel girone di ritorno.