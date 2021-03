Coraggio, determinazione e buona prestazione ma contro l’Inter di Conte è arrivata un’altra sconfitta per il Parma. Alla fine quello che conta per salvarsi sono i punti in classifica, quelli persi anche contro Udinese e Spezia. E si sa che contro i nerazzurri può scapparci la sconfitta ma quello che brucia è che si è raccolto troppo poco contro le dirette concorrenti per la salvezza. IDopo 90’ di gioco però la situazione in classifica dei gialloblu è rimasta invariata. I ragazzi di D’Aversa ci hanno provato fino alla fine, chiudendo anche la partita in attacco dopo l’1-2 di Hernani. Ovviamente il campionato del Parma potrebbe ripartire da qui. Ma mancano sempre meno gare da disputare e non c’ è più tempo da perdere.È da Firenze che il Parma dovrà cominciare un nuovo campionato. Nel match con la Fiorentina dell’ex Prandelli ci si aspetta un atteggiamento come quello messo in campo contro i nerazzurri. Ci si aspetta un cambio di marcia sotto porta, con Inglese e Pellè alla ricerca del minutaggio dopo il rientro dagli infortuni. Ci si aspetta tanto anche dagli esterni rumeni Man e Mihaila, giovani talenti pronti ad esplodere. Da Firenze si dovrà per forza di cose tornare con una vittoria per provare la difficile rincorsa salvezza. Non c’è più tempo, bisogna vincere e sperare in qualche passo falso delle squadre che attualmente precedono i crociati in classifica.