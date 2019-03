Non diventerà un’abitudine, ma anche quest’anno i tifosi crociati potranno tornare in Piazza Garibaldi a festeggiare. Sarà la quarta volta consecutiva, dopo tre promozioni e una salvezza quasi conquistata. Manca davvero poco al raggiungimento della permanenza della categoria, obiettivo fissato dalla società crociata già da inizio stagione. Il Parma da trasferta torna ad essere protagonista anche al Tardini superando il Genoa con qualche difficoltà. Ci ha pensato l’ex Kucka a scaraventare in rete il gol che ha regalato la vittoria alla sua squadra. Il secondo gol del centrocampista da quando è arrivato in Emilia. Un’ altra scommessa azzeccata del Direttore Faggiano che lo ha riportato in Italia dopo la parentesi turca.



I crociati, dopo la rocambolesca partita di Empoli, avevano la necessità assoluta di sistemare la difesa. Così è stato. D’Aversa ha schierato un ritrovato Dimarco sulla sinistra, spostando al centro Gagliolo. Ma il migliore tra le fila crociate è senz’altro Bruno Alves, abile a sovrapporsi sulle palle alte su Sanabria e Kouame. Il capitano ha guidato una retroguardia più attenta rispetto alla gara in Toscana, anche se le azioni offensive dei grifoni si contano sulle dita di una mano. Dopo quasi quattro mesi il Tardini è tornato ad essere un fortino inespugnabile. Le sconfitte interne con Spal, Inter e Napoli hanno lasciato il segno e i tifosi si sono uniti attorno alla squadra con un sostegno continuo per tutta la partita. L’unica nota negativa del match con il Genoa è l’eccessivo egoismo di Gervinho che avrebbe potuto fornire un assist importante ai compagni, posizionati meglio per colpire a rete e portare il Parma sul 2-0. Per fortuna la partita è terminata con una vittoria e un abbraccio generale dei giocatori sotto la curva crociata. A 33 punti manca davvero poco alla salvezza visto che la quota sembra abbassarsi ulteriormente. Il prossimo impegno crociato sarà a Roma contro la Lazio. La spensieratezza dei ragazzi di D’Aversa potrebbe regalarci altre sorprese lontano dal Tardini. Poi ci sarà tempo per andare in piazza a festeggiare.