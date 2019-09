Si può dire innanzitutto una cosa che ha a che fare con le caratteristiche del Parma: il Cagliari ha vinto al Tardini giocando come fanno i crociati nel 90% delle partite. Il Parma ha provato a fare la partita, gli ospiti hanno sfruttato gli episodi a favore. Cagliari cinico e bravo a colpire nel momento giusto. I padroni di casa giocano una delle migliori prestazioni degli ultimi mesi ma vengono puniti ancora una volta al Tardini dopo la sconfitta interna contro la Juventus. Il VAR e i colpi di Ceppitelli e Simeone scuotono D’Aversa e i suoi ragazzi. Lo stadio Ducale non è più un fortino inespugnabile e già dalla scorsa stagione si vedeva questo dato.



Parlando di episodi e di decisioni arbitrali (il VAR ha prima tolto un calcio di rigore ai crociati, poi ha annullato lo splendido gol del possibile 1-4 di Joao Pedro), i ragazzi di Maran l’hanno vinta soprattutto sul piano tecnico. Nandez spesso cercava il fondo per crossare, Simeone si è sbloccato proprio contro i gialloblu e Ceppitelli si è trasformato in goleador per un pomeriggio. Il Parma non è rimasto a guardare e ha cercato di ribaltare con Barillà e Alves (punizione stampata sul palo e rimonta solo sfiorata). Poi gol annullato e rigore negato. Sul 2-3 sarebbe stata una partita completamente diversa.



Tra gli episodi a favore e il cinismo del Cagliari sono mancate le scelte un po’ azzardate del mister D’Aversa. Pezzella e Sprocati, pronti per entrare sullo 0-2, attendono il loro turno. Nel frattempo Barillà accorcia le distanze e i due giocatori non entrano (solo Pezzella più tardi verrà messo sull’out sinistro). Paura di stravolgere la squadra con due cambi dopo l’1-2? Il Parma ha comunque cercato la porta avversaria e Olsen ha risposto presente in tutti i tentativi ducali. Forze fresche sono poi entrate per cercare di dare la svolta. Non Karamoh, rimasto ancora una volta fuori a guardare. Che si stia preparando per giocare a Roma contro la Lazio?