Nel pieno dell’emergenza Coronavirus ci si mette di mezzo il caos delle partite di Serie A. Alcune sospese e altre no, non si gioca a porte chiuse. Così come Juve-Inter anche Parma-Spal e altre gare del massimo campionato non si sono disputate. Stop forzato di due settimane per il Parma Calcio che molto probabilmente tornerà a riassaporare il terreno di gioco a Marassi contro il Genoa sabato 7 marzo. Il primo match point salvezza potrebbe arrivare proprio a marzo, magari contro il Grifone, dopo due weekend di domeniche senza calcio. È vero che la salute dei cittadini viene prima di ogni altra cosa e che tutti vorrebbero assistere alle partite sugli spalti ma lo spettacolo in qualche modo deve continuare. E non è corretto che mezza Serie A scenda in campo e mezza stia a guardare.



Il calendario di Serie A è stato letteralmente stravolto e il Parma giocherà il recupero col Torino l’11 marzo, mentre il recupero con la Spal è fissato per il 13 maggio. I mesi di marzo e maggio sono considerati di fuoco per i crociati che si troveranno a disputare tre partite in una settimana. Per fortuna manca davvero poco alla salvezza dei Ducali e il primo colpo del KO è in palio sabato al Ferraris. In due settimane di allenamenti il lato positivo è che qualche infortunato possa recuperare per la ripresa del campionato. Con la rosa al completo il Parma punta alla svelta la salvezza e guarda avanti. La Primavera è appena cominciata ed emergenza Coronavirus permettendo, proietta i crociati verso un periodo tranquillo e sereno.