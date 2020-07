Non è ancora tempo di vacanze per il Parma Calcio, anche se la quinta sconfitta nel post Lockdown, dopo i 40 punti raggiunti nel match col Bologna, potrebbe far pensare il contrario. A salvezza praticamente raggiunta i crociati hanno giustamente affrontato il Milan a viso aperto, cercando di giocarsela soprattutto nel secondo tempo quando i rossoneri si trovavano meritatamente in vantaggio.. La vittoria del Milan è meritata per il numero di occasioni create e di averne concretizzate almeno tre. Difficile segnare tre reti e non vincere la gara contro una squadra come il Parma. I gialloblu, invece, delle occasioni che sono capitate soprattutto a metà ripresa, hanno concretizzato poco. Il rasoterra di Kurtic illude solo i compagni, poi è predominio Milan., un campanello d’allarme si deve accendere per forza di cose, visto anche il KO di Bruno Alves a fine primo tempo col Milan. Troppe disattenzioni difensive con tocchi di mano in area che causano rigori e marcatori persi sulle palle inattive. Il Parma può giovare di una situazione di classifica tranquilla, a più dieci dalla zona B con cinque partite da disputare. Sonni tranquilli sì ma vacanze anticipate no. Le belle prestazioni nonostante le sconfitte non sono di certo mancate ma è arrivato il momento di muovere sul serio la classifica proprio durante la volata finale del campionato. Ancora cinque gare prima del termine del campionato. È già contro la Samp di Ranieri che ci si aspetta il primo risultato da tre punti dopo il filetto negativo.