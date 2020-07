Sette rigori contro nelle ultime sei partite. Alcuni parati dal portiere crociato Sepe, altri andati a segno.. I rigori contro però non possono essere un alibi quando mancano una manciata di punti per la salvezza matematica. Contro la Fiorentina è arrivata la terza sconfitta consecutiva, meritata visto il pessimo primo tempo disputato e senza mai impensierire il portiere Viola. Il Parma prova a tornare in campo nella ripresa con un piglio diverso, più aggressivo in zona offensiva, ma non basta. I cambi di Iachini, Chiesa compreso, danno la scossa agli ultimi minuti di gara, quando gli ospiti possono tranquillamente segnare almeno due gol (letteralmente divorati dagli attaccanti della Fiorentina). Alla terza sconfitta consecutiva ora bisogna rimboccarsi le maniche e porsi l’obiettivo di chiudere alla svelta la pratica salvezza.come le disattenzioni in difesa che hanno causato diversi penalty alle squadre avversarie. Dagli aspetti positivi si dovrà ripartire già mercoledì a Roma contro i giallorossi.Un aspetto positivo è l’ingresso di Cornelius nel secondo tempo contro la Fiorentina. Il Parma col falso 9 non ha mai impensierito Terracciano e Karamoh non ha mai creato occasioni pericolose. Il centravanti di ruolo sarà fondamentale per provare a mettere in difficoltà la Roma all’Olimpico. Viste le numerose partite ravvicinate D’Aversa ha diverse soluzioni soprattutto a centrocampo. Grassi e Scozzarella potrebbero dare il contributo facendo rifiatare la linea dei centrocampisti.