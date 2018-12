. Una sconfitta indolore e la testa già in vacanza per i crociati che chiudono l’anno a. Oltre al Direttore Faggiano anche tutti i tifosi crociati avrebbero messo la firma per essere in questa posizione alla fine del girone di andata. Si chiude un 2018 da favola non solo per l’attuale campionato di Serie A ma anche per i primi cinque/sei mesi giocati in Serie B. Una cavalcata micidiale che ha spinto iCi sono partite memorabili che rimangono impresse come le più belle del 2018. Lo scontro diretto al Tardini col Frosinone, la serata di La Spezia e i festeggiamenti fino a notte fonda. Poi le gloriose vittorie in trasferta del Parma ritornato in Serie A.. La squadra di D’Aversa è una squadra da trasferta e lo si è capito già dalle prime sfide dell’anno. Il mix vincente di difesa e ripartenza sta stupendo tutti perché arrivano i risultati che muovono la classifica.La pausa per i giocatori ducali capita proprio nel momento giusto. Ci sarà da recuperare gli acciaccati Inglese, Scozzarella e Dimarco e ci sarà da intervenire sul mercato per fornire qualche ricambio per il 4-3-3 gialloblu. Un vice Inglese servirà per far rifiatare il bomber in prestito dal Napoli, così come ci saranno cessioni inevitabili nei campionati minori di calciatori che hanno avuto meno possibilità di giocare.