Punto dopo punto, pareggi su pareggi e la classifica si muove. Ogni domenica l’obiettivo salvezza sembra avvicinarsi sempre di più ma il passo più grande della gamba ancora non è stato compiuto. Serviva una vittoria che ti permetteva fare il salto da tre punti per chiudere (quasi) definitivamente la pratica salvezza. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia è arrivato il secondo 0-0 di fila per i crociati. Un pareggio con l’amaro in bocca per il rigore sbagliato da Ceravolo e un pareggio guadagnato considerando le grandi parate di Sepe. Questo punto fa poco morale ma tanta classifica.



Della partita col Sassuolo si salva solo il punticino portato nel Ducato. Per il resto si è visto il record di possesso palla della squadra avversaria con un bel 74%. Il restante 26% fa parte di qualche ripartenza crociata, soprattutto nella ripresa con l’ingresso di Gervinho. Poco, troppo poco per cercare di far male ai neroverdi. Così come il rigore sbagliato da Ceravolo. Un tiro dagli undici metri decisivo che avrebbe potuto risolvere la pratica salvezza largamente in anticipo. Per forza ora ci sarà da racimolare punti nelle prossime gare. Il sabato di Pasqua si vedrà il Milan a caccia di punti Champions al Tardini, così come fece l’Atalanta due settimane fa. Una sfida delicata per i crociati che molto probabilmente saranno privi di titolatissimi come Alves e Inglese ma con un Gervinho in più. Quando l’ivoriano è in campo dall’inizio si vede sempre qualche azione da gol. E soprattutto quando Gervinho si trova davanti al portiere non sbaglia quasi mai. La fatica in attacco è una cura risolvibile recuperando almeno parte degli infortunati. A una manciata di partite dalla fine del campionato è giusto anche rischiare di schierare qualche giocatore non al top come il 27 crociato. Il Parma è a caccia degli ultimi cinque punti per sforare quota 40. Poi si potrà festeggiare e programmare il futuro.