Non accadeva da tempo in casa Parma Calcio. La squadra quasi al completo già nel ritiro di Prato allo Stelvio è un fattore chiave per tutto il proseguo della stagione 2019/20 di Serie A. Quasi sicuramente se ne riparlerà sotto Natale, quando i nuovi arrivi di questa sessione di mercato avranno già assimilato gli schemi di mister D’Aversa. Tanti colpi e qualche ritorno che faranno la differenza in ogni reparto del campo. Sepe, Grassi e Inglese sanno già cosa vuol dire fare parte del gruppo Parma, conoscono bene l’ambiente, la piazza e il modo di giocare della squadra Ducale. Un buon vantaggio per affrontare un campionato tosto e lungo. L’obiettivo è sempre lo stesso, una salvezza tranquilla. Ma perché no, si potrebbe alzare l’asticella e puntare sempre più in alto.



È il motto di tutte le grandi squadre: cercare di migliorarsi con la consapevolezza di non porsi obiettivi che non possono essere realizzati. Gli acquisti di Faggiano hanno esaudito le richieste dell’allenatore, il quale chiedeva almeno un ricambio per ruolo. Dopo la conferma meritata del portiere Sepe si passa nella linea difensiva a quattro. Laurini si è già conquistato la fascia destra, al centro Dermaku vuole giocarsi le proprie carte dopo la partenza di Bastoni. Sulla sinistra affare ormai fatto per Pezzella, gioiello dell’Under 21 italiana. Manca un centrale per completare il reparto. A centrocampo il Parma si gioca tanto e vuole schierare tre uomini che sono un mix di tecnica, grinta e corsa. Hernani, Grassi e Kucka hanno le qualità per giocare insieme. La cosa in comune? Il senso del gol e il tocco di palla. Grassi regista potrebbe essere la sorpresa del nuovo Parma. L’ex Atalanta e Spal se entra in condizione è in grado di fare la differenza col pallone tra i piedi. La rivelazione? Kulusevski ha le carte in regola per fare bene anche in Serie A.



L’attacco esplosivo formato da Gervinho, Inglese e Karamoh fa già sognare i tifosi di fede crociata. Fisicità e velocità al servizio del Parma con la speranza che in questa stagione vada tutto bene sul fronte degli infortuni. Faggiano si è già mosso anche per gli eventuali sostituti. Su tutti Cornelius, che si giocherà con Bobby English una maglia da titolare. La squadra è praticamente al completo e ora ci sarà spazio anche per qualche uscita (Dezi e Stulac sono in orbita Empoli). Dopo il mercato della scorsa estate con il colpo Gervinho ad agosto, la società gialloblù ha voluto muoversi con largo anticipo. Un anno dopo, con il ritiro di Prato allo Stelvio già terminato, ci si rende conto che la programmazione paga. Già si intravedono le qualità dei singoli che entrano in contatto con il nuovo giro palla di D’Aversa. Chiusura del mercato a luglio? Manca ancora qualche tassello ma il Direttore Faggiano è costantemente al lavoro, guardandosi intorno e cercando qualche eventuale colpo di fine estate. Intanto i crociati si allenano con elementi nuovi, di qualità e dal blasone europeo.