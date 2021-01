Non resta che sperare nei rinforzi di calciomercato nell’ultima settimana di trattative dopo l’ennesima sconfitta casalinga rimediata questa volta contro la Sampdoria di Ranieri. Ci mancava anche la sfortuna a interferire con le azioni offensive del Parma nel primo tempo. Pali, traverse (quella di Kucka nella ripresa è clamorosa) e purtroppo alcune ingenuità che hanno permesso alla Samp di segnare due reti. Gol praticamente regalati: il primo nasce da un tocco involontario di Cornelius, il secondo dal pallone perso malamente da Hernani (il peggiore in campo tra i crociati). Alla fine la Samp fa quello che dovrebbe fare il Parma, colpire quando se ne l’occasione. I gialloblu colpiscono ma sono imprecisi e dimostrano di avere il peggiore attacco del campionato.



Una sconfitta che lascia il Parma al penultimo posto (sotto ha solo il Crotone, che ha il vantaggio dello scontro diretto a suo favore). Una sconfitta che per forza di cose proietta i ducali a presentarsi con convinzione sul mercato negli ultimi giorni di trattative. Come ha chiesto ripetutamente mister D’Aversa, occorrono giocatori pronti che possano giocare titolari. Conti è arrivato e non ha sfigurato al debutto con la crociata. Ora ci si aspetta un ulteriore sforzo economico di Krause per cercare di risollevare una situazione davvero preoccupante. Un girone di andata così il Parma non lo giocava da tempo.