Il 2019 sta per concludersi e il Parma ha passato il Natale in settima posizione in classifica. Una posizione solitaria, dopo la splendida vittoria di Napoli e il pareggio in extremis col Brescia. È quasi un sogno trovarsi lassù, come una volta quando ancora c’erano le magiche sette sorelle della Serie A. Sia la tifoseria che lo staff crociato sanno che sarà veramente difficile rimanere così in alto per il proseguo del campionato, soprattutto perché sotto i Ducali ci sono squadre come Napoli e Torino su tutte. Il Parma guarda tutti dall’alto, in particolare le squadre dell’Emilia Romagna. La squadra dai colori gialloblù dopo tanto tempo è tornata (momentaneamente) la regina dell’Emilia, con il Bologna che mette comunque il fiato sul collo. Più in alto di così non si può nemmeno osare, visto che l’obiettivo stagionale è una salvezza tranquilla.



Salvezza che quest’anno si spera arrivi prima del previsto, non come nella scorsa stagione, conquistata alla penultima gara in casa con la Fiorentina. A 25 punti con due partite del girone di andata ancora da disputare, il Parma può allungare ancora. Il 2020 si apre con un triplo confronto molto impegnativo. Prima le due gare di campionato contro Atalanta e Lecce. Poi la sfida in Coppa Italia contro la Roma. Nei primi venti giorni di gennaio può succedere di tutto e molto inciderà sulla sorte della stagione gialloblù. L’obiettivo primario ovviamente è quello di fare più punti, possibilmente tornare alla vittoria al Tardini, davanti ai propri tifosi contro il Lecce (nel giorno di Sant’Ilario, patrono della città e nel weekend che inaugura Parma 2020, Capitale della Cultura Italiana).



Gli occhi sul Parma finiranno anche nel corso del calciomercato di gennaio. Il mister D’Aversa vuole tre rinforzi, almeno uno per ruolo, a partire dal centrocampo. Parolo potrebbe essere un gradito ritorno. Non solo entrate in casa gialloblù. Il Direttore Faggiano proverà a trattenere il talento classe 2000 Dejan Kulusevski, in prestito dall’Atalanta ma finito sotto i riflettori dell’Inter e altre squadre big d’Europa. Per D’Aversa si tratta di un elemento insostituibile visto che lo svedese ha già realizzato 4 reti e 7 assist in 17 presenze in campionato. L’obiettivo della dirigenza ducale è quello di tenere Kulusevski almeno fino a fine giugno, data della scadenza del prestito con l’Atalanta. In ogni caso servono rinforzi dal mercato visti i numerosi infortuni. In attacco potrebbe arrivare qualcuno che possa inserirsi nel tridente crociato. In difesa andrebbe bene una riserva di lusso, come un certo Sierralta che già conosce l’ambiente Parma. Gennaio è ormai alle porte e tra mercato e calendario si prospetta un mese di fuoco.