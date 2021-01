Tutta un’altra musica vedendo l’atteggiamento del Parma in campo contro il Sassuolo. Stesse disattenzioni, invece, quando si tratta di rimanere concentrati e cercare di mantenere il vantaggio fino alla fine. Infatti ad un solo minuto dalla fine Busi ha steso Ferrari in area (girato con le spalle verso la porta, quindi innocuo per la difesa crociata), e Djuricic ha realizzato dal dischetto per il gol del pareggio. Due punti persi per i crociati e una partita che bisognava vincere in chiave salvezza, soprattutto per come si era messa la gara. Certe disattenzioni costano caro, in casi in cui alcuni giocatori non hanno esperienza nel nostro campionato. Gli acquisti della scorsa estate hanno una età media bassa e non hanno mai giocato in Serie A. Nel mercato di gennaio, ora in corso, si vuole dare una sterzata cambiando momentaneamente il programma di ringiovanimento estivo.



Servono giocatori pronti per giocare fin da subito e che possano fare i titolari fin dalla prossima domenica. L’identikit perfetto di Conti e Benatia, prossimi difensori destinati a prendere la via Emilia fino ad arrivare a Parma. Ci sarà poi da risolvere il problema gol, visto che gli attaccanti crociati sono ancora a secco. Di tutte le voci di mercato attorno all’ambiente gialloblu, sono presenti anche pezzi da novanta che hanno già fatto bene in Serie A. Ora che si vede la strada verso la salvezza, con il giusto atteggiamento in campo, non resta che aspettare i primi rinforzi dal calciomercato.