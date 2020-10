Nell’ultimo giorno di mercato il Parma si è letteralmente scatenato sul mercato e alla fine sono ben otto i rinforzi del Presidente Krause. Tutti ragazzi giovani, provenienti sia dall’Europa che dal Sud America. Alcuni pronti per giocare fin da subito, altri che contribuiranno a dare una mano alla squadra a gara in corso. Alla fine però. Un mix tra giovani talenti e giocatori di esperienza che potrebbe vedersi già in campo a Udine tra una settimana. Il mister crociato sta approfittando della sosta Nazionale per inserire nel gruppo gli ultimi arrivati. Tutti gli uomini del Presidente Krause hanno felicemente sposato il progetto Parma e non vedono l’ora di debuttare con la maglia crociata sulle spalle.Ora Liverani dovrà farli giocare, avendo il coraggio di mettere in campo elementi di indiscussa qualità ma che mai hanno giocato in Serie A. Il primo ad essere pronto per il nostro campionato è senz’altro Cyprien, centrocampista col vizio del gol arrivato dal Nizza. È vero, la Ligue 1 non è come il campionato italiano ma Cyprien ha tutte le carte in regola per fare bene nella piazza Ducale. Per forza di cose poi debutterà il terzino Busi sulla fascia destra lasciata libera da Darmian. Poi veniamo al trequartista. Spazio all’argentino Brunetta o meglio non rischiare e far giocare dall’inizio Kucka o Kurtic? Tra tutte queste scommesse potrebbe uscire ben presto la sorpresa targata Parma Calcio. Si spera ovviamente di ricevere un feedback positivo da questi investimenti di Krause. Ma chiaramente. Indipendentemente dall’età anagrafica e dall’esperienza in Serie A.