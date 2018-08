Un punto guadagnato e non due punti persi. Questo è l’esito del pareggio casalingo tra Parma e Udinese nella prima giornata di Serie A. I crociati debuttano con un 2-2 scoppiettante nel fortino del Tardini. L’obiettivo era la vittoria in quello che poteva già essere uno scontro diretto, soprattutto per come si era messa la partita. La prima ora di gioco del Parma è da categoria superiore, come gran parte dei nuovi giocatori che sono partiti dall’inizio. Bruno Alves colleziona lanci perfetti per l’attacco. Roberto Inglese li accoglie con sponde perfette e quando ha l’occasione sa fare anche gol. Splendido il vantaggio crociato con il diagonale che vale l’1-0. Ritrova la Serie A anche Barillà, bravissimo a scaraventare in rete il raddoppio nella ripresa. Il due a zero del Parma proietta la partita verso risvolti inattesi.



Abile il mister dell’Udinese a cambiare le carte in tavola dopo un’ora di gioco. Giù Barak e in campo un’altra punta. Teodorczyk entra e spacca la partita. Subito il rigore concesso con la VAR trasformato da De Paul, poi ci pensa Fofana a trovare il pari. D’Aversa a questo punto si accontenta del pari e fa bene visto che guadagna un punto pesante per il suo Parma che ritrova la Serie A dopo tre anni. La squadra avrà modo di crescere nelle prossime settimane, quando ci sarà l’innesto di Gervinho sulla fascia e quando Grassi e Inglese si amalgameranno completamente nel gruppo crociato.



I tifosi aspettano il tridente “classe e velocità” formato da Biabiany, Inglese e Gervinho. Il centravanti è già in forma smagliante, gli altri due lo saranno presto. Poi il Parma proverà a mettere le ali e spingere verso l’unico obiettivo stagionale chiamato salvezza. Domenica ci sarà un nuovo scontro diretto, a Bologna contro la Spal. Un’altra gara da affrontare con la giusta mentalità. Le insidie sono dietro l’angolo e servirà la massima concentrazione. Questa è la Serie A e bisogna tenersela stretta fin dalle prime gare.