Alla fine, alla dodicesima giornata di Serie A, il Parma è riuscito a battere una big del campionato. Il momento di forma della Roma è stato spezzato dall’incantesimo del Tardini (in mezzo la parentesi di Europa League). I crociati hanno disputato una delle prestazioni più belle dal ritorno in massima categoria. “Lotta e vinci insieme a noi” chiedeva la Curva Nord all’ingresso delle due squadre. Il Parma ha lottato, dominato il primo tempo senza trovare la via del gol e ha affondato nella ripresa nel momento migliore dei giallorossi. Il palo colpito da Kolarov ha spianato la strada ai ducali, che con l’aiuto di Sepe, bravo a tenere a galla i suoi, ha mantenuto il risultato dalla parte dei gialloblu.



Il Parma ha lottato e ha vinto meritatamente non solo nel punteggio finale ma in tutti i duelli in mezzo al campo. Le seconde palle erano tutte crociate, palloni alti compresi e sempre gestiti dalle torri difensive e offensive come Cornelius e Dermaku. Ma il migliore in campo non è andato a segno. Anzi, ha provato a mandare in gol i suoi compagni con giocate di gran classe. Il numero 44 crociato Kulusevski ancora una volta ha dimostrato di poter dire la sua in un campionato tosto come quello italiano. Il classe 2000 svedese difficilmente sbaglia l’ultimo passaggio e quando vede la porta non ha problemi a provare la conclusione.



In questo momento della stagione conta anche la classifica, visto che si va verso la pausa nazionale (i crociati torneranno in campo tra due settimane contro il Bologna). A 17 punti si può pensare di esser tranquilli. La zona retrocessione dista almeno a 8-9 punti. Non è certo il momento di abbassare la guardia e nemmeno quello di alzare l’asticella. L’obiettivo salvezza sembra avvicinarsi domenica dopo domenica ma come sempre le insidie sono dietro l’angolo. Ma con prestazioni così si possono dormire sonni tranquilli. La pausa arriva nel momento giusto per riposarsi, mettere in ordine le idee e soprattutto recuperare qualche giocatore infortunato.