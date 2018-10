Non è bastato l’ennesimo gol in campionato di Piatek per fermare la furia gialloblu crociata. Con un secco 1-3 il Parma espugna meritatamente il Marassi in un momento clou della stagione viste le tante assenze per infortuni. I ragazzi di D’Aversa hanno conquistato tre punti con le unghie e con i denti, riuscendo ad essere pericolosi anche con i centrocampisti. Proprio Rigoni, che cercava il primo centro stagionale, si è sbloccato contro la sua ex squadra. Gioie personali da applausi anche per Siligardi e Ceravolo. Il primo era addirittura finito fuori lista ad inizio torneo, il secondo si è fatto trovare pronto per timbrare il cartellino nel momento del bisogno.



È una prova di forza da grande squadra quella vista a Genova, soprattutto perché ora ci sarà tempo per recuperare qualche infortunato: il prossimo week end la Serie A è ferma per la sosta-Nazionali. Il primo su tutti da recuperare è Roberto Inglese, fermo da due match per una forte contusione al polpaccio. Il top player Gervinho ne avrà ancora per un po’ e tutti i tifosi crociati sperano di rivederlo presto a galoppare sulla fascia. Un Parma al completo e con questa personalità si può togliere grandi soddisfazioni sia al Tardini che fuori casa.



Come è già successo infatti a San Siro, il Parma vuole esprimere la sua forza anche lontano dall’Emilia. Escludendo la prova opaca di Napoli son già due trasferte in cui vengono conquistati ben sei punti, che sommati a quelli ottenuti in casa, proiettano i ducali in piena zona Europa. Come ha affermato il mister D’Aversa, ora non bisogna alzare l’asticella e pensare alla salvezza come obiettivo stagionale. Ma da questo Parma ci si può aspettare di tutto indipendentemente da chi indosserà la maglia crociata.