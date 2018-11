. Un mix di ingredienti per formare la ricetta vincente. Il Parma a Torino ritrova una vittoria che mancava da troppo tempo, partendo da sfavorita, in una delle trasferte più difficili del campionato italiano. Ma la cosa più importante è, in carica nel nuovo Consiglio di Amministrazione dal giorno prima del match. In poche parole non poteva cominciare meglio l’era del. Dopo le prove opache contro Lazio, Atalanta e Frosinone (partite diverse tra loro per gestione del match con pochi punti raccolti), è arrivata una vittoria inattesa quanto meritata contro una squadra che lotta per obiettivi che vanno ben oltre alla salvezza.(gli ultimi due ritrovati a pieno ritmo dopo i lunghi infortuni). Alla qualità e alla corsa di queste pedine che si sono inserite ad hoc nel 4-3-3 ducale si aggiunge la classe e il cinismo di. Due giocatori di spessore che se sono in forma spaccano le partite da soli.Laarriva nel momento giusto, proprio prima della sosta Nazionale in programma per il prossimo weekend. L’obiettivo stagionale dichiarato dalla società e dallo stesso mister D’Aversa si avvicina domenica dopo domenica e ora dista a 23 punti.. Dopo dodici partite disputate in Serie A, il ritmo dei crociati parla chiaro.. E pensare che siamo solo all’inizio della nuova gestione in casa Parma.