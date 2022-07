Federico Peluso, ex giocatore della Juventus e ora libero dopo la fine del contratto con il Sassuolo, intervistato da TuttoJuve.com parla di Domenico Berardi e Giacomo Raspadori, suoi compagni in neroverde e accostati ai bianconeri.



Alla Juve sono stati accostati anche Berardi e Raspadori. Li vedresti bene entrambi in bianconero?

"Ho avuto il piacere di giocare per diversi anni con Berardi e negli ultimi due con Raspadori, sono giocatori straordinari e merita gli investimenti da parte della Juventus e degli altri top club. Non lo dico per amicizia o perché abbiamo condiviso insieme lo spogliatoio, i loro numeri parlano chiaro e Domenico ha dimostrato di essere uno degli esterni migliori del nostro campionato".