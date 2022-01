“Premesso che l’Inter non è in discussione, credo che per la Champions Milan e Napoli abbiano ancora un certo vantaggio. Ma il Milan si gioca un grosso jolly nel derby del 5 febbraio. Non dovesse andar bene, potrebbe creare ripercussioni. E potrebbe cominciare ad aver paura. E doversi guardare le spalle non è mai bello. Il Napoli, invece, ha passato bene il periodo di difficoltà per le assenze dei suoi uomini chiave. Potrebbe anche giocarsela per lo scudetto. A questo punto mi viene da pensare che al momento il quarto posto utile per l’accesso alla prossima Champions League se lo giochino Atalanta e Juventus”. Questo il pensiero dell’ex calciatore della Lazio e ora a DAZN, Marco Parolo, in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport.