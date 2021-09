In attesa di Milan-Lazio un ex biancoceleste di lusso ha parlato del match e non solo. Si tratta di Marco Parolo. Ecco come a La Gazzetta dello Sport l'ex vice capitano del club capitolino ha detto la sua su quella che per lui è la partita del cuore, e anche come si è espresso su Sarri e Felipe Anderson.



Sulla sfida: "Qualche emozione la sentirò, ma ora guardo avanti e voglio proiettarmi solo sulla partita. Sarà una gara divertente: vedo favorito il Milan perché la squadra lavora già da due anni con Pioli, mentre Sarri è all’inizio, ma per la Lazio sarà un esame importante per vedere a che punto è il percorso col nuovo tecnico".



Su Sarri: "L’allenatore giusto al posto giusto. È un grande. Si vede già il marchio del suo gioco con una applicazione maniacale, attenta al particolare. Così come si nota che la squadra aveva bisogno di assorbire nuove idee. Al termine della scorsa stagione si avvertiva tra noi che ormai il ciclo di Inzaghi era finito e che bisognava cambiare qualcosa".



Su Felipe Anderson: "A lui ho visto fare cose incredibili in campo. Se Felipe avrà continuità, può diventare l’uomo in più della Lazio anche con Sarri".