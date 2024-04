Parolo: 'Inzaghi ha aperto un ciclo, l'asticella all'Inter si alzerà. Ha creato appeal da sfruttare sul mercato'

23 minuti fa



L'ex centrocampista della Lazio ed ex-giocatore allenato da Simone Inzaghi, ha parlato proprio del lavoro fatto dall'allenatore dell'Inter in nerazzurro elogiandolo ma guardando anche alla prossima stagione che sarà ancora più impegnativa.



CICLO - "Inzaghi credo abbia aperto un ciclo e credo rimanga anche il prossimo prossimo anno".



ASTICELLA PIU' ALTA - "Cerdo che l'asticella dell'Inter si alzerà ancora di più".



APPEAL - "L'Inter oggi ha un certo appeal, è una bella vetrina. Come ha dimostrato Pavard, perché gli piaceva il calcio della squadra milanese e ha scelto Milano per giocare proprio nel ruolo in cui viene schierato dal mister. Proprio questo appeal, queste caratteristiche positive mostrate in questi anni, devono essere una carta da giocarsi per la società per rinforzare ancora la rosa".