L'ex centrocampista della Lazio,, ha rilasciato un'intervista a Rai Radio 1 e ha parlato dell'attuale situazione dei biancocelesti e della forza dell'Inter. Di seguito le dichiarazioni:- "Contro il Bayern ho realizzato il mio ultimo gol in carriera, segnare in Champions è stato sempre il mio sogno fin da bambino. È stata una soddisfazione personale, peccato non sia servito per la qualificazione.. Non è più il Barcellona di qualche anno fa. In ordine di difficoltà direi: Lazio, Napoli e Inter".- "Aver ottenuto la finale di Champions League la scorsa stagione ha dato grande spessore a Inzaghi e ai giocatori.e poi di giocare e partire in contropiede, sfruttando le proprie caratteristiche, in base agli avversari che trovano. Non sempre sono difensivi, non sempre pressano:. E poi ha un Lautaro che, dopo la vittoria al mondiale, ha cambiato la faccia, la voglia, l'atteggiamento. Nel gol che ha fatto, legge prima l'errore di Marusic nel controllo, annusa prima la possibile evoluzione dell'azione. Questo vuol dire avere quella lucidità che ora ha tutta la rosa dell'Inter, anche nel saper difendere e prendere le posizioni giuste".- ", perché. Sarri aveva trovato un equilibrio, anche a Napoli Sarri giocava con un undici abbastanza fisso, chiudevi gli occhi e la formazione la sapevi a memoria. Se quel Napoli avesse perso uno tra Hamsik, Callejon o Insigne, avrebbe perso degli equilibri. Questo è successo alla Lazio. Poi l'anno scorso la Lazio aveva una capacità di convertire le occasioni in gol molto elevata, quest'anno non sta succedendo., con meno cattiveria. Anche Immobile ha accusato degli infortuni che non gli hanno permesso una continuità di rendimento. In più anche lui avanza con l'età, quindi qualche acciacco in più c'è.o anche perché forse a livello internazionale non si preparano le partite come in Italia, dove sanno come giocano la squadre di Sarri. Spetta al mister stimolare i giocatori con qualcosa di diverso, anche a livello mentale".