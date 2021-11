Marco Parolo, ex giocatore della Lazio, parla a Dazn della partita vinta dalla Juve sui biancocelesti: "​La Juventus l'ha preparata così, accettando di lasciare il possesso alla Lazio e sfruttando l'ampiezza del proprio gioco. La Juventus mi è piaciuta, soprattutto a centrocampo e ancor di più dopo il primo gol. Poi Chiesa ha preso per mano la squadra nella ripresa, è un giocatore che ha un qualcosa in più e oggi si è visto. Vittoria meritata da parte dei bianconeri".