Parolo sicuro: ‘Il Milan si deve godere Giroud, vi spiego perché’

Oliver Giroud sta vivendo una seconda giovinezza al Milan. Segna, tanto, e fa segnare i compagni. Marco Parolo, talent di DAZN, esalta l’attaccante francese: Me lo immagino un Milan senza Giroud? No, ma è fondamentale trovare qualcuno su cui appoggiarsi e permettere a Giroud di rifiatare. Nel periodo delle tre partite a settimana un po’ la sua età ha pesato. In Italia sormonta in testa a tanti, finché c’è il Milan se lo deve godere”.