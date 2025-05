AFP via Getty Images

Parolo vota Conceicao; "Ha il Milan in mano, è l'uomo giusto per Furlani"

Daniele Longo

"Per me il Milan oggi Conceiçao ce l'ha in mano. Oggi Conceiçao può fare un finale di stagione importante e fare una finale di Coppa Italia per vincere. E nel momento in cui vince la Coppa Italia si siede e dice: "Ciao, io sono Conceiçao. Io sono questo, voglio a, b, c, d, e, f, mi fa queste", e oggi la società Milan farebbe bene ad ascoltare Conceiçao e dargli questo. Perché ad oggi il Milan ha una confusione tale che non sa chi prendere come ds, e Moncada, Furlani, Ibra vogliono rimanere loro a comando e Conceiçao è l'uomo giusto per loro". Cosi il talent di Dazn consueto appuntamento con il podcast di 'Step on Football'.